Bilişim Vadisi'nde Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye Bakan Varank katılacak - Son Dakika
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Bilişim Vadisi'nde Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye Bakan Varank katılacak

25.07.2022 23:17
Bilişim Vadisi'nde Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye Bakan Varank katılacak

BİLİŞİM Vadisi ve TEKNOFEST tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katılacak.

BİLİŞİM Vadisi ve TEKNOFEST tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katılacak. 30 takımın yarışacağı parkurda yarışmayı kazanan takıma 100 bin TL'ye varan para ödülü verilecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında ve Bilişim Vadisi anasporsonluğunda, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmesi amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması başladı. Bilişim Vadisi'nde sürücüsüz araçların mücadelesiyle başlayan yarışmanın, bu yıl gerçek pistlere yakın zorluktaki parkurda düzenlendiği belirtildi. 29 Temmuz'a kadar devam edecek olan yarışmayı izlemeye yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılacağı aktarıldı.

YARIŞMALAR İKİ KATEGORİDE DÜZENLENİYORİki kategoride düzenlenen yarışmada; özgün araç sınıfında, araçların mekanik üretiminin ve yazılımının tamamının takımlar tarafından yapıldığı; hazır araç kategorisinde ise takımların TEKNOFEST tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırdığı ifade edildi.Bu yıl 120 takımın başvuru yaptığı yarışmaya özgün araç kategorisinde 21, hazır araç kategorisinde de 9 takımın seçildiği ve toplamda 30 takımın şampiyonluk için mücadele vereceği belirtildi. Özgün araç kategorisinde birinci olan takıma 100, ikinci takıma 75, üçüncü takıma da 50 bin TL ödülün verileceği aktarılırken, hazır araç sınıfında da birinci olan takıma 75, ikinci takıma 50, üçüncü takıma da 35 bin TL para ödülü verileceği ifade edildi. 'BU ALANDA MÜHENDİSLERİN, GİRİŞİMCİLERİN YETİŞMESİNE İHTİYAÇ VAR'Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, yarışmanın her geçen yıl teknolojisini geliştirerek devam ettiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz yıllarda Robotaksi'de yarışan takımlarda, lise öğrencisi olarak gelenler bugün özel üniversitelerden burs aldılar. Geçtiğimiz yıl mezun olma aşamasında olanlardan bazıları istihdam edilmiş durumda. Akıllı şehirlerde şehir içi mobiliteye hizmet edecek teknolojilere ihtiyaç var. Otonom araçların geliştirilmesi gerekiyor. Bu alanda mühendislerin, girişimcilerin yetişmesine ihtiyaç var. Belki önümüzdeki dönemde göreceğimiz birçok markayı işte bu pistlerden çıkan gençlerin geliştirdiğine şahit olacağız" diye konuştu.'PİST GERÇEK TRAFİK KURALLARINA UYGUN HALE GELDİ'

Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi Uzmanı Sümeyye Ağaç, geçen senelere oranla çok fazla başvuru aldıklarını belirterek, "Pistimiz oldukça zorlaştı. Gerçek trafik kurallarına uygun bir hale geldi. Yarışmacılar, trafik işaretlerine uyacak, kavşaklardan geçecek, duraklardan yolcu alıp indirecek ve park edecek" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Bilişim Vadisi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilişim Vadisi'nde Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye Bakan Varank katılacak - Son Dakika

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