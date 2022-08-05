Sanayi ve teknolojinin 'En'leri buluşuyor!

650 bin çalışanı, 18 milyar dolarlık ihracatıyla büyük bir ekosistemin kurulduğu Kocaeli'ye değer katanlar için Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar" ödül töreni; sanayi, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki tüm bileşenleri bir araya getirecek.

Hakkı Alkan ve Başak Şengül'ün sunuculuğunu yapacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Bilişim Vadisi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Togg, yerli girişimlere yol göstermeye hazırlanıyor!

Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde, sanayiciler ile geleceğin teknolojisini inşa edenleri buluşturacak tören, Türkiye'nin bu alanda son 20 yılda geldiği noktayı da gözler önüne serecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam, ihracat ve yatırım kategorilerinde başarılı olan teknoloji şirketleri ile sanayi kuruluşlarına ödüllerini verecek. Türkiye'nin en aktif girişim sermayesi fonları ve melek yatırım fonları ile Türkiye'nin en aktif kitlesel yatırım fonu da ödüllendirilecek.

Kocaeli, 650 bin çalışanı, imalat sanayisinde 8 bin işletmesi ile yıllık 18 milyar dolar ihracat yapıyor. 2021'de toplam araç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı Kocaeli'nde gerçekleştirildi. 14 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölge, 1 Endüstri Bölgesi bulunan il, limanları ve lojistik merkezleriyle Türkiye'nin en stratejik konumunda yer alıyor.

Teknopark merkezi haline geldi

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu için en önemli bölgelerden olan şehir, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kalite Kampüsü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi'ne ev sahipliği yaparken 128 Ar-Ge merkezi ve 15 Tasarım Merkezi'nin de üssü durumunda.

Kocaeli'nde; Bilişim Vadisi, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, Kocaeli Üniversitesi Teknopark ve Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark olmak üzere 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler, yerli ve milli üretime önemli katkılar sunuyor.

Bunlardan biri olan ve törenin de organize edildiği Bilişim Vadisi, Türkiye'nin yeni teknolojilerin üreticisi olması hedefiyle hayata geçti. 2019 yılında resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Bilişim Vadisi, başta Togg olmak üzere bugün 311 şirketle yoluna devam devam ediyor.

Bilişim Vadisi'nin İstanbul ve İzmir'de de yerleşkeleri bulunuyor. Ağırlıklı olarak sivil teknolojilere odaklanan Bilişim Vadisi; dijitalleşme, yazılım, oyun gibi alanlarda faaliyetler yürüterek girişimcilerle birlikte yeni bir ekosistem oluşturuyor.