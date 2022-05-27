Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek 'Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi'ne geri sayım başladı - Son Dakika
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Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek 'Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi'ne geri sayım başladı

27.05.2022 16:44
Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek 'Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi'ne geri sayım başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenecek "Euritech Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirve ve Fuarı" 1- 3 Haziran 2022 tarihlerinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek "Euritech Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirve ve Fuarı" 1- 3 Haziran 2022 tarihlerinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek. Teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki önemli gelişmelerin paylaşılacağı ve projelerin sergileneceği etkinliğin üçüncü gününde YTÜ Yıldız Teknopark iştiraklerinden Yıldız Tekno GSYO ana sponsorluğunda "İnovasyonun Finansmanı Zirvesi" düzenlenecek.

Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek "Euritech Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirve ve Fuarı" için geri sayım başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek zirvede teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki önemli gelişmeler paylaşılacak ve projeler sergilenecek.

Açılış konuşmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Bülent Şen tarafından gerçekleştirileceği zirvenin ikinci gününde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, üçüncü gününde ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

YILDIZ TEKNO GSYO ANA SPONSORLUĞUNDA DÜZENLENECEK

Zirvenin üçüncü gününde Yıldız Tekno GSYO ana sponsorluğunda düzenlenecek "İnovasyonun Finansmanı Zirvesi"nde; 'İnovasyon ve Start-upların Finansmanı: Fikirleri Etkiye Dönüştürmek', 'Girişimciler İçin Yeni Nesil Finans Enstrümanı: Kitlesel Fonlama' ve 'Start-up Sırları: Uzaklara Gitmek İçin Finansman Sırları' başlıklı paneller gerçekleşecek. İlk oturumun başkanlığını Gazeteci Hakan Çelik'in üstleneceği İnovasyonun Finansmanı Zirvesi kapsamındaki panellerde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ergin Kaya, İstanbul Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, Hedef GSYO Genel Müdürü Haluk Lap, Fongogo Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Çebi, Melek Yatırımcı Hande Enes gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Euritech Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirve ve Fuarı kapsamında ayrıca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı himayesinde 'TÜSEB Future Health-Geleceğin Sağlık Teknolojileri Zirve ve Fuarı' organize edilecek ve 'Sürdürülebilir Ulaşım: E-mobilite' başlığı altında Elektrikli Ulaşım Araçları Hackleme Yarışması düzenlenecek.


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Kaynak: DHA

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