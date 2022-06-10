Bilişim Vadisi'nde "Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Bilişim Vadisi'nde "Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı" düzenlendi

10.06.2022 12:30

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, insanı temel almayan hiçbir çalışmanın ya da teknolojinin gerçek manada fayda getirmeyeceğine inandıklarını belirterek, "Nitekim bunu Bilişim Vadisi'nin vizyonunda da açıkça ifade ediyoruz.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, insanı temel almayan hiçbir çalışmanın ya da teknolojinin gerçek manada fayda getirmeyeceğine inandıklarını belirterek, "Nitekim bunu Bilişim Vadisi'nin vizyonunda da açıkça ifade ediyoruz." dedi.

Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen "Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı"nın açılışında konuşan İbrahimcioğlu, yazının icat edildiği döneme değinerek, teknolojinin öneminden bahsetti.

İbrahimcioğlu, salgın nedeniyle örgün eğitimin yerini, online eğitimlerin aldığını ve bunun hayatın bir parçası haline geldiğini hatırlattı.

Daha önce Harvard bilgisayar bilimlerine giriş dersinin, tüm Türkiye'de ücretsiz olarak canlı olarak izlenmesini sağladıklarını aktaran İbrahimcioğlu, "Bakınız geçmişte bir laf vardı; 'Urfa'da Oxford var mıydı? diye. Biz Urfa'ya Oxford'u götüremedik ama Harvard'ı Hakkari'ye götürmeyi sağladık bugünkü teknolojik imkanla. Dolayısıyla elimizdeki teknolojik imkanlar; bize iyi olduğunu düşündüğümüz akademik kadroların, dünyanın neresinde olursa olsun hizmet verebileceği bir ortamı yaratmamıza imkan sağladı." ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu, hem eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak teknolojik imkanları hem de işin temeline insanın alındığı çalıştayı önemsediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnsanı temel almayan hiçbir çalışmanın ya da teknolojinin, gerçek manada fayda getirmeyeceğine inanıyoruz. Nitekim bunu Bilişim Vadisi'nin vizyonunda da açıkça ifade ediyoruz. Ne diyoruz? Milli teknoloji hamlesiyle dünyayı değiştirecek, ulusal ve uluslararası alandaki faydalı teknolojilerden bahsediyoruz. Eğitimde dijitalleşme çalışmasının ve çalıştayın, çok olumlu sonuçlar getirmesini hem uygulayıcı kuruşlar için hem teknoloji şirketleri için yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturmasını, bununla beraber de yeni dönemde buna uygun insan kıymetini yetiştirebileceğimiz, sağlayabileceğimiz imkanları da bize sağlamasını ümit ediyorum."

Bugün sona erecek çalıştayda, "Dijital Öğrenme ve Eğitim Platformlarının Kullanımı" ile "Dijital Eğitimin Etkileri, İş Gücü Piyasasına Yansımaları" konuları ele alınacak.

Çalıştaya, çeşitli üniversitelerden akademisye

Bilişim Vadisi'nde Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı düzenlendi
Bilişim Vadisi'nde Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı düzenlendi
Bilişim Vadisi'nde Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı düzenlendi
Bilişim Vadisi'nde Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı düzenlendi

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Hakkari'de 'Madencilik Çalıştayı' düzenlendi Hakkari'de 'Madencilik Çalıştayı' düzenlendi
Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilişim Vadisi'nde 'Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

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