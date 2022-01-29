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Bilişim Vadisi'nde geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı - Son Dakika

Bilişim Vadisi'nde geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı

29.01.2022 17:15

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen OG22 DIGIAGE Kış Kampı, lise ve üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen oyunların tanıtmasıyla tamamlandı.

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen OG22 DIGIAGE Kış Kampı, lise ve üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen oyunların tanıtmasıyla tamamlandı.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nde (DIGIAGE) 23 Ocak'ta başlayan kış kampında, 200 lise ve üniversite öğrencisi tarafından 7 günde geliştirilen dijital oyunların yatırımcıların beğenisine sunuldu.

Yüksek gelir hedefiyle tasarladıkları oyunlarının ticarileşmesi için ağlarını geliştiren genç girişimciler, kampa katılan oyun, animasyon şirketleri ve kamu yöneticileri ile sohbet etme fırsatı buldu.

Kapanış töreninde konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, oyun kamplarının devam edeceğini belirterek, bunu bir vizyon projesi olarak gördüklerini ve desteklediklerini söyledi.

Kampın çok verimli geçtiğine ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini vurgulayan İbrahimcioğlu, "Bu büyük bir emek. Çalışmadan bir şey olmayacağını, çalışarak da her şeyin olabileceğini gösteren bir ortamdı. Siz bu ortamı burada yaşanabilir kıldınız. Bunu yaşanır kılan siz girişimcilersiniz. Bu yaşamı sürdürülebilir hale getirecek olan da siz yatırımcılarsınız." dedi.

-"Dünyada 2,5 milyar oyuncu var"-

İbrahimcioğlu, 2019 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle bir bilgisayar tasarım laboratuvarı kurduklarını kaydederek, daha sonra oyun kampları düzenlemeye karar verdiklerini hatırlattı.

Kampın önemine değinen İbrahimcioğlu, şunları söyledi:

"İlk yaz kampına 6 bin başvuru, inanılmaz bir rakam. Bizim böyle bir beklentimiz yoktu. Çünkü bu ekosistemini az çok tanıyoruz. 6 bin başvuru, 300 kişiyi bizzat burada ağırladık. Daha da profesyonel konuma getirerek, ilerletiyoruz. Bundan sonra daha fazlasını yapmak adına bizi buraya ben şimdiden davet ediyorum. Yeniden burada olun. Sizlerle burası daha da güzelleşiyor. Sizlerle beraber daha kaliteli hale geliyor. Ümit ediyorum, oyun eko sisteminde Türkiye'nin 1 milyar dolarlık hacmini, ekonomik olarak hacmini biz 10 milyar dolarlara, bu ekonomik hacmi dışında da dünyada 2,5 milyar oyuncu var. Bu 2,5 milyar oyuncuya içerik üreterek, insani anlamda da ulaşmamızı sağlayacak bir ekosistemi var edeceğimize inanıyorum."

Bilişim Vadisi'nde geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı

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Bilişim Vadisi, Üniversite, Kocaeli, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilişim Vadisi'nde geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı - Son Dakika
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