Bilişim Vadisi'nde sağlıkçılara steril havayla solunum yapma imkanı sağlayacak cihaz geliştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilişim Vadisi'nde sağlıkçılara steril havayla solunum yapma imkanı sağlayacak cihaz geliştirildi - Son Dakika

Bilişim Vadisi'nde sağlıkçılara steril havayla solunum yapma imkanı sağlayacak cihaz geliştirildi

6 saat önce

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren yerli startup firması, sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini azaltmak amacıyla steril havayla solunum yapma imkanı sağlayan cihaz üretti.

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren yerli startup firması, sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini azaltmak amacıyla steril havayla solunum yapma imkanı sağlayan cihaz üretti.

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi'nde geleceğin teknolojilerine yön vermek üzere Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalar, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine de katkı sağlıyor.

Vadide yer alan Arge Tıbbi Cihazlar isimli startup firması, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personelinin enfekte olma riskini azaltacak bir cihaz tasarladı.

Yaklaşık üç haftalık bir Ar-Ge çalışmasının ardından geliştirilen cihaz, kullanıcıya sterilize edilmiş havayla solunum yapma imkanı sağlıyor.

"Sağlık çalışanının enfekte olma riskini azaltıyor"

Firmanın kurucusu Halit Ellialtı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arge Tıbbi Cihazlar'ı yerli, akıllı, "e-nabız"a entegre tıbbi cihazlar üretmek ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 2018 yılında kurduklarını söyledi.

Bilişim Vadisi'ndeki ofislerinde farklı tıbbi cihazlar geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını dile getiren Ellialtı, salgının ardından 5 kişilik bir ekiple, sağlık çalışanları için PAKC (pandemik antikontaminasyon cihazı) ismini verdikleri koruyucu cihazı ürettiklerini bildirdi.

Ellialtı, cihazın, hastayla doğrudan temasta bulunan sağlık çalışanı ve kamu görevlilerinin enfekte olma riskini azalttığını vurgulayarak, "Cihazımız bataryayla çalışan portatif hava ünitesi ve tam koruma sağlayan maskeden oluşmaktadır. Filtre edilen hava hortumla maskenin içine aktarılmakta ve bu da kullanıcıya rahatsızlık vermeden solunum yapma imkanı sağlamaktadır. Bele takılan hava ünitesi maskenin içine 3 saat boyunca sterilize edilmiş kuvöz havası aktarmaktadır." diye konuştu.

"Yüzde 99,95 verimle çalışan bir filtre kullanıyoruz"

Maskenin hiçbir şekilde dışarıdan hava almadığını belirten Ellialtı, şöyle devam etti:

"Böylece kontamine olma riski bulunan ortamlarda maskeden değil, hava ünitesinden hava alınabiliyor. Maskenin ucunda tek taraflı valf var. Valfle beraber solunum yapılan hava tek taraflı dışarıya veriliyor. Sistemin bel tarafındaki parçasında ise motor ve filtreler var. Yüzde 99,95 verimle çalışan bir filtre kullanıyoruz. Ortamdaki mevcut havayı filtreleyip kullanıcının maskesine aktarıyor. Oradan da kullanıcı daha konforlu bir şekilde solunum yapabiliyor."

Ellialtı, cihazı Kovid-19 testi pozitif çıkmış hastalarla temas eden tüm sağlık çalışanlarının kullanabileceğini dile getirerek, "Yaptığımız araştırmalarda pandemilerde kullanılacak böyle bir cihaza rastlamadık. Yangın maskeleri veya sanayide kullanılan maskeler var ama onlar da giyildiği zaman konforlu bir şekilde solunum yapma imkanı vermiyor. Kullanıcı kendi gücüyle dışarıdan hava alıp solunum yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Halit Ellialtı, "Cihazın testleri şu an devam ediyor. Bilişim Vadisi ile görüşme halindeyiz. Testler bittikten sonra 200 adet üretip Sağlık Bakanlığına hibe etmeyi planlıyoruz." dedi.

Bilişim Vadisi'nde sağlıkçılara steril havayla solunum yapma imkanı sağlayacak cihaz geliştirildi

Türkiye, e nabız, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:18 Kaynak: AA

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