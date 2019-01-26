Son Dakika Haberleri: Bilişim Vadisi'ne 2 Bin Fidan Dikildi

Bilişim Vadisi'ne 2 Bin Fidan Dikildi

24 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Bilişim Vadisi'ne 2 bin fidan dikildi.

Bilişim Vadisi'ne 2 Bin Fidan Dikildi, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Bilişim Vadisi'ne 2 bin fidan dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gebze'de 3 milyon 340 bin metrekare alana inşa edilen Bilişim Vadisi'nde Ar-Ge çalışmalarının başladığı belirtildi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan "Bilişim Vadisi"nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendirildiği vurgulanan açıklamada, ekiplerin bölgede yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük Ar-Ge yatırımı olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin paydaşı olduğu Bilişim Vadisi'nin 1. etabı tamamlandı. Türkiye'yi teknoloji tabanlı büyüme hedefini gerçekleştirmek için kurulan Bilişim Vadisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendiriliyor. Bilişim Vadisi'ne giden cadde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından ağaçlandırıldı. Park ve Bahçeler ekipleri bölgeye yaklaşık 2 bin leylandi ağacı dikti. Ağaç dikimlerinin ardından bölgede ekipler tarafından detaylı şekilde temizlik çalışması yapıldı. Ekipler engebeli ve atıl gözüken bölgeleri yeşillendirmek için çalışmalara devam ediyor. Zeminde bozukluk olan alanlarda tesviye çalışması yapılıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı

"Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı AK Partili İsmet Yılmaz'dan Tartışma Yaratan Sözler: Vereceğiniz Oylar Kıyamet Günü Beraat Belgeniz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 10:55:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilişim Vadisi'ne 2 Bin Fidan Dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]