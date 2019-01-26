Kocaeli
Büyükşehir Belediyesince, cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Bilişim Vadisi'ne 2 bin fidan dikildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gebze
'de 3 milyon 340 bin metrekare alana inşa edilen Bilişim Vadisi'nde Ar-Ge çalışmalarının başladığı belirtildi.
Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan "Bilişim Vadisi"nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendirildiği vurgulanan açıklamada, ekiplerin bölgede yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet tarihinin en büyük Ar-Ge yatırımı olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin paydaşı olduğu Bilişim Vadisi'nin 1. etabı tamamlandı. Türkiye
'yi teknoloji tabanlı büyüme hedefini gerçekleştirmek için kurulan Bilişim Vadisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendiriliyor. Bilişim Vadisi'ne giden cadde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından ağaçlandırıldı. Park ve Bahçeler ekipleri bölgeye yaklaşık 2 bin leylandi ağacı dikti. Ağaç dikimlerinin ardından bölgede ekipler tarafından detaylı şekilde temizlik çalışması yapıldı. Ekipler engebeli ve atıl gözüken bölgeleri yeşillendirmek için çalışmalara devam ediyor. Zeminde bozukluk olan alanlarda tesviye çalışması yapılıyor."