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Bilişim Vadisi'nin "Oyunla Gelecek Kampı"nda geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı - Son Dakika

Bilişim Vadisi'nin "Oyunla Gelecek Kampı"nda geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı

29.08.2021 10:23
Bilişim Vadisi'nin

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde 4'üncüsü Konya'da düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nda geliştirilen 40'dan fazla oyun, sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde 4'üncüsü Konya'da düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nda geliştirilen 40'dan fazla oyun, sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) ile oyun geliştirme kampları gerçekleştiren Dijital Türk Oyunları Platformu'nun (DiTOP), Konya Büyükşehir Belediyesi ile düzenlediği, 17 Ağustos'ta başlayan kamp, oyunlar geliştiren gençlerin, oyunlarını tanıtmasıyla tamamlandı.

Yüksek gelir hedefiyle tasarladıkları oyunlarının ticarileşmesi için ağlarını geliştiren genç girişimciler, kampa katılan oyun, animasyon şirketleri ve kamu yöneticileri ile sohbet etme fırsatı buldu.

Oyun sunumları, dijital Türk Oyunları Platformu'nun sunucularından ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak ulusal ve uluslararası alanda sektör yetkililerine ulaştırıldı.

Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Özbay, konuya ilişkin AA muhabirine, Beyşehir'de güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini, 500'den fazla katılımcıyı ağırladıklarını söyledi.

Kampta 40 ayrı takım kurulduğunu, 52 oyun tasarımı yapıldığını anlatan Özbay, "Bu kadar kısa sürede bu kadar kişiyi bir araya getirip bir yandan öğreten, diğer yandan da öğrendiğini mentorlar vasıtasıyla uygulama şansı veren, bunun sonunda da bu çıkan ürünlerini, geliştirdikleri fikirleri sunum haline getirip sektöre sunan başka bir model yok. Bu ilk kez Oyunla Gelecek konseptinin içerisinde gerçekleşti. Sektör benimsedi, konseptimiz de gelişmeye devam ediyor. Eksiklerini gördükçe, düzenliyor, düzeltiyoruz ve daha güzel bir yere doğru gidiyoruz. Sunumlarda çok güzel tasarımlar, çok iyi fikirler gördük. Sektörün albenisine sunulan, tasarımları düzenlendiğinde, daha profesyonel eller değdiğinde uluslararası çapta tercih edilebilecek tasarımlar var. Bu çok önemli." diye konuştu.

Özbay, Dijital Türk Oyunları Platformu'nun mottosunun "Gel birlikte dünyayı oynatalım" olduğunu, dünya çapında oyunlar yapmak istediklerini söyledi.

Katılımcılardan bu küresel bakışla tasarım istediklerini dile getiren Özbay, şöyle konuştu: "Herkes aynı beceride, aynı düzeyde tasarımcı sürece dahil olamıyor ama tekniğiyle var olabiliyor. Oyunla gelecek kamplarında arkadaşlarımıza balık tutmayı öğretiyor ve sektöre girdiklerinde sudan çıkmış balık gibi olmamalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampın katılımcılarından Yusuf Abdullah Çiftçi, bilgisayar oyunlarına çocukluğundan bu yana bir ilgisi olduğunu vurgulayarak, "Bu ilgi belli bir süre sonra 'Neden ben yapmıyorum' olayına döndü. Bu şekilde buraya başvurdum ve burada da çok kaliteli bir ekip arkadaşlarımız ve mentorumuzla beraber olduk. İyi şeyler başarabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Ömer Faruk Ünal da, bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak böyle bir kamp olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını dile getirerek, "Alanımla ilgili birçok insanla tanışma fırsatı bulacağım ve eğitim alabileceğim için katılmak istedim. Zaten küçüklüğümden beri oyun oynuyordum ve bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak oyun geliştirme alanına da bir adım atmak istedim. Bu kampta bu konuda birçok fırsat bulduk, çok değerli hocalarımızdan dersler aldık." diye konuştu.

Bilişim Vadisi'nin Oyunla Gelecek Kampı nda geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı
Bilişim Vadisi'nin Oyunla Gelecek Kampı nda geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı
Bilişim Vadisi'nin Oyunla Gelecek Kampı nda geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı
Bilişim Vadisi'nin Oyunla Gelecek Kampı nda geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı
Bilişim Vadisi'nin Oyunla Gelecek Kampı nda geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı

Bilişim Vadisi, oyunlar, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilişim Vadisi'nin 'Oyunla Gelecek Kampı'nda geliştirilen oyunlar, sektör temsilcilerine tanıtıldı - Son Dakika


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