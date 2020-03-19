Bilişim ve sanat eğitimleri tüm öğrencilerin ücretsiz erişimine açılıyor - Son Dakika
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Bilişim ve sanat eğitimleri tüm öğrencilerin ücretsiz erişimine açılıyor

6 saat önce

Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı online eğitim platformlarından Bilişim Garajı ve Sanat Garajı ile Türkiye'nin en köklü online eğitim Ar-Ge şirketleri Enocta ve Advancity, Korona virüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından öğrencilerin bilişim ve sanat alanlarında, öğretmenlerin...

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Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı online eğitim platformlarından Bilişim Garajı ve Sanat Garajı ile Türkiye'nin en köklü online eğitim Ar-Ge şirketleri Enocta ve Advancity, Korona virüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından öğrencilerin bilişim ve sanat alanlarında, öğretmenlerin ise kişisel gelişim alanlarında merak etmeye ve öğrenmeye kesintisiz devam edebilmeleri için bir araya geldi.


Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk Ar-Ge şirketlerinden biri olan Bilişim Garajı, 7 yıldır 16 yaş altı nesillere yönelik kodlama, 3D tasarım ve robotik yazılım alanlarında hem devlet, hem de özel okullarda verdiği eğitimlerle 100.000'den fazla öğrenciye bilişimle üretim bilgi ve becerisi kazandırdı.


Kişisel gelişiminize katkı sağlayabileceksiniz


Korona virüse karşı alınan önlemler doğrultusunda 16 Mart 2020 itibarıyla eğitime ara verilmesi kararının ardından önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Bilişim Garajı, "Vazgeçme: Bilim ve Sanat" ilkesiyle hareket ederek online bilim ve sanat eğitimlerini ücretsiz olarak erişime açıyor. Bilişim Garajı, Sanat Garajı ve Enocta kişisel gelişim içeriklerinin yer aldığı internet sitesiyle; çocuklar, gençler ve öğretmenler teknolojiyi, kişisel sanat becerileriyle birleştirip sayısız proje üretebilecek, kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekler.


İnternet sitesi, bilgisayar kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı gibi bilişim alanlarında ve karakalem, tezhip, kaligrafi, origami, kolaj, taş boyama ve sanatsal makyaj gibi görsel sanatlar alanlarında 7 yaş üzeri herkesin teknolojik ürün geliştirmekten ve sanatsal eser ortaya koymaktan mutluluk duyacağı online içerikler sunuyor. Ayrıca, öğretmenler de evlerinde geçirecekleri bu zorunlu tatil süresince Ofis yazılımları, çocuk ve çocuk gelişimi alanlarına özel hazırlanmış içerikleri takip ederek kendilerini geliştirebilecek.


Dünyada benzeri olmayan bir model


Bilişim Garajı olarak çocuklar ve gençlere bilişimle üretim eğitimleri vererek sorun çözme ve değer yaratma yetkinliği kazandırma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Bilişim Garajı kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, tüm dünyada çocuklara kazandırılması gereken temel beceri setlerinin türleri ve niteliklerinin kökünden değiştiğini belirterek, "Onlara bilişim teknolojilerinin sadece eğlence veya iletişim aracı olmadığını anlatabilmemiz; özgürce kendilerini ifade edebilecekleri, hayallerini ete kemiğe büründürebilecekleri, öz saygılarını artırabilecekleri ortam ve araç gereçleri sunmamız gerekiyor" dedi.


Bilişim Garajı olarak biz bu sıkıntılı dönemde dünyada benzeri olmayan eğitimlerimizi ücretsiz erişime açarak, öğrencilere ve ebeveynlerine evlerinde kaliteli vakit geçirecekleri ve bilim ve sanatla üretim yapmanın heyecanını yaşayacakları bir platform sağlıyoruz" diye konuştu.


"Klasik bir uzaktan eğitim platformu değiliz"


Bilişim Garajı'nın klasik bir uzaktan eğitim modeli olmadığının altını çizen Selçuk Özdemir, "Bilgisayar programlama, üç boyutlu tasarım ve elektronik/robotik tasarım alanlarının yanı sıra sanat eğitimlerimizle binlerce sayfalık kendi geliştirdiğimiz multimedya içeriğe sahibiz. Eğitimciye ve saate bağlı olmadan her zaman her yerden erişilebilen zengin içeriklerimizle çocukların ve ebeveynlerin de bilimi ve sanatı kullanarak kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize bir anlatıcı eşliğinde ders modeli değil, üretkenliklerini kullanacakları özgün bir platform sunuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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