Bilişim ve teknoloji dünyası İstanbul'da buluşuyor

Siber saldırılara karşı 'öngörülebilir' siber savunma yaklaşımını geliştiren SPECTRAMI, 'Predictive Cyber Defense Roadshow 2019' kapsamında İstanbul'a geliyor. 25 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte bilişim ve teknoloji uzmanları bir araya gelecek.



Bilgi güvenliği ve veri iletişimi ağlarında çalışmalar yapan SPECTRAMI, 'öngörülebilir' siber savunma yaklaşımıyla geliştirdiği kilit çözümleri ve hizmetleri paylaşmak üzere düzenlediği 'Öngörülebilir Siber Savunma Roadshow 2019' kapsamında İstanbul'a geliyor. 25 Eylül'de Beşiktaş'ta gerçekleşecek etkinlikte 'önlemeden öngörmeye giden yol' konusuna odaklanarak modern teknolojileri tanıtılacak. Roadshow'un ilk durağını Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Burj el-Arab'da 9 Eylül'de başlatan SPECTRAMI'nin İstanbul'daki etkinliğinde, teknoloji ve bilişim dünyasının uzmanları bir araya gelecek.



Güvenlik sektörü profesyonellerine yönelik çözümler paylaşılacak



SPECTRAMI'nin, olası saldırıların kurumları etkilemesinden önce karar vericilere yardımcı olacağı öngörülebilir yaklaşımının üç büyük ayağı olan güvenlik açığı analizi, güvenlik analizi ve birden fazla tedarikçi tehdidi gibi çözümler oluşturuyor. Bu konuyla ilgili vaka sunumu ve tanıtım yapacak birden fazla uzman da etkinlikte yer alacak. Etkinlikte Türkiye ve bölge ülkelerdeki çalışmalarını, öngörülebilir siber güvenlik yaklaşımının diğer yaklaşımlardan farkını değerlendirecek olan şirket, güvenlik sektörü profesyonellerine yönelik çözümleri de paylaşacak.



"İstanbul'dan yoğun bir katılım bekliyoruz"



SPECTRAMI CEO'su ve Başkanı Anand Choudha, bölgedeki yedi büyük ülkeyi ve 8 şehri kapsayan bu Roadshow etkinliklerinin şimdiye kadar yoğun bir rağbet gördüğünü vurgulayarak, "İstanbul'da da aynısını göreceğimize eminiz. Etkinliğimizde sektör ve güvenlik uzmanlarının sağladığı anahtar teknoloji trendlerinin konuşulduğu interaktif, bilgilendirici ve keyifli network seansları gerçekleştireceğiz" dedi.



Bölgenin karar mercileriyle anahtar çözümler tartışılacak



Şirket, öngörülebilir siber savunma modelini destekleyen bu Roadshow ile bölgenin önde gelen kuruluşlarının karar mercileriyle interaktif bir platform oluşturmak için tasarlanan anahtar çözümler ve hizmetler üzerine eğilecek. Roadshow, şirketin önemli ortakları LogRhythm, Anomali, Automation Anywhere, ExtraHop, HIVE PRO ve Polarity iş birliğinde gerçekleşecek.



KSA, Turkey, Egypt, Levant, NA Operations Başkan Yardımcısı Ilyas Mohammed, SPECTRAMI'nin Türkiye, Mısır, Levant ve Kuzey Afrika bölgelerindeki etkinliklerine değinerek, "Bu roadshow'un Türkiye'deki Bilişim Daire Başkanı, IT karar mercileri ve güvenlik profesyonellerinin karşılaştığı güvenlik problemlerinin tartışılacağı bir platform olacağına inancımız tam. Bu roadshow, siber risklerin titizlikle tespit edilebilmesini ve bir kuruma zarar verebilecek tehditlerin bir adım önünde durulmasını sağlayan öngörülebilir risk yönetim stratejisinin avantajları üzerinde duracak" ifadelerini kullandı.



SPECTRAMI Türkiye Ülke Müdürü Gökhan BAŞ, şirketin Türkiye'deki bu önemli Roadshow'un İstanbul ayağı için çok iyi hazırlandıklarını sözlerine ekleyerek, "Bu etkinlikte katılımcıların kurumlarına döndüklerinde önlemeden öngörmeye giden yolda hemen uygulayabilecekleri kilit bilgileri edineceğine inanıyoruz. Siber risklerle ilgili paylaşacağımız bilgilerin yanı sıra hep birlikte keyifli bir gün geçireceğiz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL