Bilişimciler İsveç ile Dirsek Temasında

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Gazi Teknopark koordinasyonunda yürütülen "Gazi Bilişim Kümesi " kapsamında 12 bilişim firması İsveç'in başkenti Stockholm'de iş toplantısı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Gazi Teknopark koordinasyonunda yürütülen "Gazi Bilişim Kümesi " kapsamında 12 bilişim firması İsveç'in başkenti Stockholm'de iş toplantısı düzenledi.





Programa,Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Gazi Teknopark Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Gazi Teknopark Genel Müdürü S.Tuğrul İmer, İsveç'in Kulu Fahri Konsolosu Erdal Akdeve ve Türk ve İsveçli bilişim firmalarının temsilcileri katıldı.





İsveçli 20 firmayla yapılan görüşmelerde Türkiye ve İsveç arasında ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi, İsveç Ar-Ge süreçleri ve bilişim sektörüyle ilgili bilgi paylaşımı ele alındı.



AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç'in bilişim sektöründe öncü ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İsveç'in çok geniş bir Ar-Ge programı var. Türkiye de bu sektörü geliştiriyor. Büyüme oranı çok yüksek, dolayısıyla iki ülkenin bilişim sektöründe önemli iş adamlarının Stockholm'de bir araya gelmesi ve toplantılar gerçekleştirmesi sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı.





Türkiye ile İsveç arasındaki ticaret hacminin 3 milyar 200 milyon dolar civarında olduğunu hatırlatan Yunt, iki ülke arasındaki potansiyele bakınca bu ticaret hacminin yetersiz olduğunu ve bu tür toplantıların ticari hacmi yukarı çekmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.



Gazi Teknopark Genel Müdürü İmer ise, Gazi Teknopark koordinasyonunda yürütülen "Gazi Bilişim Kümesi " iş toplantısı çerçevesinde Stockholm'de geldiklerini belirtti.





Çalışma toplantılarının birçok konu başlığı olduğunun altını çizen İmer, "Türkiye'de 12 yazılım ve bilişim şirketi temsilcisi burada, amaç sadece ihracat değil uluslararası iş birliği, teknoloji geliştirmek, ortaklıklar yapabilmek, yatırımlar alabilmek gibi uluslararası arenada iş birliğini artırmak" yorumunu yaptı.





Bir ay önce İsveç Günü adı altında Ankara'da böyle bir etkinliğe katıldıklarını işaret eden İmer, Bu toplantıya İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ve Ericsson firmasının da destek verdiğini sözlerine ekledi.

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