Bilişimcilerden "Kvkk" Paneli

Bahçeşehir Üniversitesi
(BAU) ile Bilişim Grubu tarafından "Verinin Dönüşüm
Sürecinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) Yeri" paneli düzenlendi.
Bilişim Grubundan yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Beşiktaş
kampüsündeki panelde, KVKK politikasının belirlenmesi, süreç yönetimi ve dijital dönüşüm konuları değerlendirildi.
Grup Başkanı Şenol Vatansever
, konuşmasında KVKK'da ilgili kişiyle tüm vatandaşların ifade edildiğini, kanunda yalnızca gerçek kişilerin verilerinin korunmasının öngörüldüğünü belirtti.
Tüzel kişilerin kanun kapsamı dışında tutulduğuna dikkati çeken Vatansever, "Tüzel kişiye ait bir verinin herhangi bir gerçek kişiyi belirlemesi ya da belirlenebilir kılması halinde, bu veriler de kanun kapsamında koruma altında oluyor. Ancak burada korunan menfaat tüzel kişiye değil, gerçek kişiye ait. Verisi işlenen herkes ilgili şirketin veri sorumlusuna başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme haklarına sahip." değerlendirmesini yaptı.
Vatansever, kanun çerçevesinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilinmesi, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi, kişisel verilerin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi gibi haklara sahip olunduğunu kaydetti.
Herkesin kişisel veriler konusunda haklarının farkında olmasını isteyen Vatansever, bu konuda öncelikle şirketin veri sorumlusuna yazılı olarak başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu bildirerek, "Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmak zorunda. Yazılı olarak cevap verilecekse on sayfaya kadar başvuru ücreti alınıyor. Veri sorumlusu buna göre talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yapılmak durumunda." ifadelerini kullandı.
Avukat arabulucu Murat Keçeciler ise KVKK ile verinin elde edilmesinden başlayarak işlendiği tüm süreçlerin denetim ve kontrol altında tutulmasının amaçlandığını belirtti.
"Kişinin açık rızası aranıyor"
Keçeciler, kanunda özel hukuk tüzel kişileri ile kamu hukuku tüzel kişileri arasında bir ayrım gözetilmediğini aktararak, "Veri sorumlusu verinin uygun şekilde elde edilmesinden muhafaza edilmesinden ve ilgili kişinin rızasına uygun olarak işlenmesinden sorumlu olduğu gibi talep halinde verinin imhası, anonimleştirilmesi ve ilgili kişinin taleplerini cevaplamakla yükümlü. Burada, verinin elde edilmesi anından başlayarak açık rızanın varlığı aranıyor. Kanun, rızanın alınış şekline ilişkin bir kısıtlama getirmemiş olmasına rağmen söz konusu rıza alınırken ilgili kişinin aydınlatılmış olmasını gerekli görüyor. İlgili kişinin ırk, etnik köken, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç gibi açıklanması durumunda kişinin ayrımcılığa veya zarara uğraması muhtemel verilerini özellikli kişisel veri sayıyor ve bunların işlenmesini gerektiren her işlemde ayrıca rıza talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Süreç yönetimi uzmanı Selahattin Bostancı da doğru bir çözüm için şirketlerin başlığa dikkat etmeleri gerektiğini, bunların en başında ise hukuki danışmanlığın geldiğini bildirdi.
KVKK kapsamına giren gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili yükümlülüklerin tanımlanmasının ardından bu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için şirket içindeki işleyişin hukuki olarak gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunun altını çizen Bostancı, "KVKK'yı tek bir ekibin sorumluluğuna bağlamayıp, tüm kurum açısından kritik önem taşıdığını net bir şekilde ifade edebilmek adına farkındalık eğitimlerinin yapılması da gerekiyor." görüşünü paylaştı.