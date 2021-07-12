Bilişsel Psikoloji Buluşmaları - Son Dakika

Bu içerik 12/07/2021 tarihinde güncellenmiştir.

Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetli olup iletisim. pomyap@gmail. com üzerinden Psikoloji Öğrenci Meslek Yasası Platformu'na etkinliğe dair merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Handan Noyan, 18 Temmuz 2021 Pazar Günü Saat 10: 00-15: 30 arasında "Psikoloji Öğrenci Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP)" davetiyle "Bilişsel Psikoloji Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında "Yaşa Bağlı Bilişsel Değişiklikler ve Demans" başlıklı konuşmasını yapacak.

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