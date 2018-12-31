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İDSO'nun 10 konserle Çinli müzikseverlerle buluştuğunu; İstanbul Modern'in 2018'de 318 bin ziyaretçiyi ağırladığını; Aziz Nesin Vakfı bağış gecesini; "Güvenilir Eller"in 81 şehirde 40 bin şefe ulaştığını biliyor musunuz?
İDSO'nun 10 konserle Çinli müzikseverlerle buluştuğunu; İstanbul Modern'in 2018'de 318 bin ziyaretçiyi ağırladığını; Aziz Nesin Vakfı bağış gecesini; "Güvenilir Eller"in 81 şehirde 40 bin şefe ulaştığını biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:10
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