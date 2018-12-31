Son Dakika Haberleri: Biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

9 dakika önce

İDSO'nun 10 konserle Çinli müzikseverlerle buluştuğunu; İstanbul Modern'in 2018'de 318 bin ziyaretçiyi ağırladığını; Aziz Nesin Vakfı bağış gecesini; "Güvenilir Eller"in 81 şehirde 40 bin şefe ulaştığını biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?, System.String[]
İDSO'nun 10 konserle Çinli müzikseverlerle buluştuğunu; İstanbul Modern'in 2018'de 318 bin ziyaretçiyi ağırladığını; Aziz Nesin Vakfı bağış gecesini; "Güvenilir Eller"in 81 şehirde 40 bin şefe ulaştığını biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:10 

Nesin Vakfı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Modern, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom'da Yılın "En"leri Belli Oldu! Listeye Aleyna Tilki ve Simge Damga Vurdu Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde Sarı Yelekliler Etkisi! 8 Ülkede Halk Ayaklandı

Serel Yereli'den Çok Konuşulacak Bakirelik ve Lezbiyenlik İtirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in Binali Yıldırım Açıklamasını AK Partili'lerle Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 00:19:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biliyor musunuz?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]