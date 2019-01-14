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1 saat önce
Zorlu PSM'deki kitap fuarını; Şerefiye Sarnıcı'ndaki klasik müzik konserlerini; Arı sütünün geleceği için yapılan çalışmaları; "Müzede Selfie Günü"nü; "Müzeler Konuşuyor"un Fransız konuğunu; Karaköy'de açılan Social Jazz Bar'ı biliyor musunuz?
Zorlu PSM'deki kitap fuarını; Şerefiye
Sarnıcı'ndaki klasik müzik konserlerini; Arı sütünün geleceği için yapılan çalışmaları; "Müzede Selfie Günü"nü; "Müzeler Konuşuyor"un Fransız konuğunu; Karaköy
'de açılan Social Jazz Bar'ı biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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