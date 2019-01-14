Son Dakika Haberleri: Biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

1 saat önce

Zorlu PSM'deki kitap fuarını; Şerefiye Sarnıcı'ndaki klasik müzik konserlerini; Arı sütünün geleceği için yapılan çalışmaları; "Müzede Selfie Günü"nü; "Müzeler Konuşuyor"un Fransız konuğunu; Karaköy'de açılan Social Jazz Bar'ı biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?, System.String[]
Zorlu PSM'deki kitap fuarını; Şerefiye Sarnıcı'ndaki klasik müzik konserlerini; Arı sütünün geleceği için yapılan çalışmaları; "Müzede Selfie Günü"nü; "Müzeler Konuşuyor"un Fransız konuğunu; Karaköy'de açılan Social Jazz Bar'ı biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Şerefiye, Karaköy, Ekonomi
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