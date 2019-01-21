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30 dakika önce

Norveçli Şef Gunnar Hvarnes'in atölye etkinliğini; Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali'ni; Stanley Kubrick'in tüm filmlerinin İstanbul Festivali'nde gösterileceğini; Ranchero'nun yeni menüsünü biliyor musunuz?

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Norveçli Şef Gunnar Hvarnes'in atölye etkinliğini; Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali'ni; Stanley Kubrick'in tüm filmlerinin İstanbul Festivali'nde gösterileceğini; Ranchero'nun yeni menüsünü biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:10 

Tekirdağ, Şef, Stanley Kubrick, Ekonomi
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