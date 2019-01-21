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30 dakika önce
Norveçli Şef Gunnar Hvarnes'in atölye etkinliğini; Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali'ni; Stanley Kubrick'in tüm filmlerinin İstanbul Festivali'nde gösterileceğini; Ranchero'nun yeni menüsünü biliyor musunuz?
Norveçli Şef
Gunnar Hvarnes'in atölye etkinliğini; Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediyesi'nin Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali'ni; Stanley Kubrick
'in tüm filmlerinin İstanbul
Festivali'nde gösterileceğini; Ranchero'nun yeni menüsünü biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:10
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