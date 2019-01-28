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Yandex Navizgasyon'da İstanbul'un semt pazarlarının da yer aldığını; Yeni nesil şeflerle yapılacak "Yeniden Çiçek Pasajı" etkinliğini; The Bodrum EDITION Hotel'in dünya basınında yer aldığını; Emaar Akvaryum'daki 14 timsah yavrusunu biliyor musunuz?
Yandex Navizgasyon'da İstanbul'un semt pazarlarının da yer aldığını; Yeni nesil şeflerle yapılacak "Yeniden Çiçek Pasajı" etkinliğini; The Bodrum EDITION Hotel'in dünya basınında yer aldığını; Emaar Akvaryum'daki 14 timsah yavrusunu biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:08
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