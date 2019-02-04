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1 saat önce

İBB Müzeleri'nin İstanbul'da ilk beşte olduğunu; The Ritz-Carlton, İstanbul'daki Gaziantep Yemek Festivali'ni; Zorlu PSM'nin yeni kulübü Touché'yi; Folkart Gallery'deki'deki Atatürk sergisinin uzatıldığını biliyor musunuz?

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İBB Müzeleri'nin İstanbul'da ilk beşte olduğunu; The Ritz-Carlton, İstanbul'daki Gaziantep Yemek Festivali'ni; Zorlu PSM'nin yeni kulübü Touché'yi; Folkart Gallery'deki'deki Atatürk sergisinin uzatıldığını biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:14 

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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