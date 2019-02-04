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1 saat önce
İBB Müzeleri'nin İstanbul'da ilk beşte olduğunu; The Ritz-Carlton, İstanbul'daki Gaziantep Yemek Festivali'ni; Zorlu PSM'nin yeni kulübü Touché'yi; Folkart Gallery'deki'deki Atatürk sergisinin uzatıldığını biliyor musunuz?
İBB
Müzeleri'nin İstanbul
'da ilk beşte olduğunu; The Ritz-Carlton, İstanbul'daki Gaziantep
Yemek Festivali'ni; Zorlu PSM'nin yeni kulübü Touché'yi; Folkart Gallery'deki'deki Atatürk
sergisinin uzatıldığını biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:14
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