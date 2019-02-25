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1 saat önce
"Bir İstanbul Karnavalı/Baklahorani" konserini ve Ayla Erduran'ın sohbetini; Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki batığı; Çırağan Palace Kempinski'deki "zamansız check-in ve check-out"u; Hilton İstanbul Bosphorus'taki Mardin Mutfağı Günleri'ni biliyor musunuz?
"Bir İstanbul
Karnavalı/Baklahorani" konserini ve Ayla Erduran
'ın sohbetini; Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki batığı; Çırağan Palace Kempinski'deki "zamansız check-in ve check-out"u; Hilton İstanbul Bosphorus'taki Mardin
Mutfağı Günleri'ni biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:10
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