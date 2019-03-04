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Biliyor musunuz?

46 dakika önce

24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali'ni; Geleceğin şeflerinin ödüllendirildiğini; Oscar gecesindeki Türk lezzetlerini; 37. DYO Sanat Ödülleri İstanbul Sergisi kapsamında gerçekleştirilen paneli biliyor musunuz? Hepsi dunya.com/ehlikeyf'te...

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24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali'ni; Geleceğin şeflerinin ödüllendirildiğini; Oscar gecesindeki Türk lezzetlerini; 37. DYO Sanat Ödülleri İstanbul Sergisi kapsamında gerçekleştirilen paneli biliyor musunuz? Hepsi dunya.com/ehlikeyf'te…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10 

İstanbul, Ekonomi
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