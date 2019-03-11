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Biliyor musunuz?

29 dakika önce

Borusan Contemporary'deki yeni sergileri; SunExpress'in yeni yemek servisini; Coğrafi işaretlerin ders kitaplarına gireceğini; Serhan Bali ile klasik müzik atölyesini; Hilton İstanbul Bosphorus'un "Yeşilçam Geceleri"ni biliyor musunuz?

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Borusan Contemporary'deki yeni sergileri; SunExpress'in yeni yemek servisini; Coğrafi işaretlerin ders kitaplarına gireceğini; Serhan Bali ile klasik müzik atölyesini; Hilton İstanbul Bosphorus'un "Yeşilçam Geceleri"ni biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 

Borusan Holding, Ekonomi
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