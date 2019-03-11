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29 dakika önce
Borusan Contemporary'deki yeni sergileri; SunExpress'in yeni yemek servisini; Coğrafi işaretlerin ders kitaplarına gireceğini; Serhan Bali ile klasik müzik atölyesini; Hilton İstanbul Bosphorus'un "Yeşilçam Geceleri"ni biliyor musunuz?
Borusan Contemporary'deki yeni sergileri; SunExpress'in yeni yemek servisini; Coğrafi işaretlerin ders kitaplarına gireceğini; Serhan Bali ile klasik müzik atölyesini; Hilton İstanbul Bosphorus'un "Yeşilçam Geceleri"ni biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10
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