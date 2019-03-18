Son Dakika Haberleri: Biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

33 dakika önce

Contemporary Istanbul'un yeni ekibiyle 14. Edisyon'una hazırlandığını; Four Seasons Hotel Sultanahmet'teki Kars Yemekleri Haftası'nı; Garanti Caz Yeşili'nin yeni konserlerini; Nişantaşı'ndaki Tiraje Teras'ı biliyor musunuz?

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Contemporary Istanbul'un yeni ekibiyle 14. Edisyon'una hazırlandığını; Four Seasons Hotel Sultanahmet'teki Kars Yemekleri Haftası'nı; Garanti Caz Yeşili'nin yeni konserlerini; Nişantaşı'ndaki Tiraje Teras'ı biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:05 

Ekonomi
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