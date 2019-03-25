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40 dakika önce
38. İstanbul Film Festivali bilet satışlarının başladığını; Meksika'nın acılı tatlılarını; "Lezzet+1 Yemek Atölyesi" kitabını; "Aktif Yaşıyoruz"un 15 pilot ilde devreye girdiğini biliyor musunuz?
38. İstanbul Film Festivali
bilet satışlarının başladığını; Meksika
'nın acılı tatlılarını; "Lezzet+1 Yemek Atölyesi" kitabını; "Aktif Yaşıyoruz"un 15 pilot ilde devreye girdiğini biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:07
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