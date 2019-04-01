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1 saat önce
İstanbul Caz Festivali programının belli olduğunu; Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki "İstiklal" sergisini; "Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivalini; "Mimar/Sanat" sergisini; Borusan Müzik Evi'nin yeni konuklarını biliyor musunuz?
İstanbul
Caz Festivali programının belli olduğunu; Türkiye İş Bankası
Müzesi'ndeki "İstiklal" sergisini; "Boğaziçi'ndeki Hindistan
" festivalini; "Mimar/Sanat" sergisini; Borusan
Müzik Evi'nin yeni konuklarını biliyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:10
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