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1 saat önce

İstanbul Caz Festivali programının belli olduğunu; Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki "İstiklal" sergisini; "Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivalini; "Mimar/Sanat" sergisini; Borusan Müzik Evi'nin yeni konuklarını biliyor musunuz?

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İstanbul Caz Festivali programının belli olduğunu; Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki "İstiklal" sergisini; "Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivalini; "Mimar/Sanat" sergisini; Borusan Müzik Evi'nin yeni konuklarını biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:10 

İstanbul, Hindistan, Ekonomi
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