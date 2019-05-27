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Biliyor musunuz?

1 saat önce

Arçelik Telve'nin yenilendiğini; Tekfen Vakfı'nın müzik bursunu; Paşabahçe'nin saklama kabını; Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu'nun Leipzig konserini biliyor musunuz?

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Arçelik Telve'nin yenilendiğini; Tekfen Vakfı'nın müzik bursunu; Paşabahçe'nin saklama kabını; Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu'nun Leipzig konserini biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:03 
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Arçelik A.Ş., Paşabahçe, Ekonomi
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