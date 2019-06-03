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Big Boyz Festival'in 15 Haziran'da başlayacağını; Afyon'daki etnik müzik aletleri sergisini; BEE'O'nun ürettiği ham çam balına İngiltere'den ödülü; Alaçatı Amante Di Mare'nin Akdeniz menüsünü; Bodrum Mezzaluna'nın yaz lezzetlerini biliyor musunuz?

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Big Boyz Festival'in 15 Haziran'da başlayacağını; Afyon'daki etnik müzik aletleri sergisini; BEE'O'nun ürettiği ham çam balına İngiltere'den ödülü; Alaçatı Amante Di Mare'nin Akdeniz menüsünü; Bodrum Mezzaluna'nın yaz lezzetlerini biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:03 
Afyon, İngiltere, Big Boyz Festival, Ekonomi
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