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Pınar Su'yun kurumsal kimliğinin değiştiğini; Yeni BMW 3 Serisi'nin tanıtıldığını; 16. İstanbul Bienali'nde yer alacak sanatçıların açıklandığını; "Enaniyet Zinciri Sergisi"ni biliyor musunuz?
Pınar
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:03
Su'yun kurumsal kimliğinin değiştiğini; Yeni BMW 3 Serisi'nin tanıtıldığını; 16. İstanbul Bienali
'nde yer alacak sanatçıların açıklandığını; "Enaniyet Zinciri Sergisi"ni biliyor musunuz?
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