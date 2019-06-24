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1 saat önce
Pera Müzesi'ndeki "Sanatından Mutfağına Çin Kültürüne Bakış!" programını; Zorlu Center'daki Sena Şener konserini; Ters Köşe'nin de sezonu açtığını; Salt Beyoğlu'ndaki fırın ekmek atölyelerini biliyor musunuz?
Pera Müzesi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03
'ndeki "Sanatından Mutfağına Çin Kültürüne Bakış!" programını; Zorlu Center
'daki Sena Şener konserini; Ters Köşe
'nin de sezonu açtığını; Salt Beyoğlu
'ndaki fırın ekmek atölyelerini biliyor musunuz?
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