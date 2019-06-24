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1 saat önce

Pera Müzesi'ndeki "Sanatından Mutfağına Çin Kültürüne Bakış!" programını; Zorlu Center'daki Sena Şener konserini; Ters Köşe'nin de sezonu açtığını; Salt Beyoğlu'ndaki fırın ekmek atölyelerini biliyor musunuz?

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Pera Müzesi'ndeki "Sanatından Mutfağına Çin Kültürüne Bakış!" programını; Zorlu Center'daki Sena Şener konserini; Ters Köşe'nin de sezonu açtığını; Salt Beyoğlu'ndaki fırın ekmek atölyelerini biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03 
Köşe, Beyoğlu, Pera Müzesi, Zorlu Center, Ekonomi
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