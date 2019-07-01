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10 dakika önce

Otokoç Otomotiv'in hikayesinin kitaplaştığını; Erol Evgin'in yeni düetlerini; Arter'in yönetim kurulunun açıklandığını; 16 misafir sanatçı için buluşmayı; Kadıköy'de yelken açacakları; Kolombiya Günü'nü; Çanakkale'deki festivali biliyor musunuz?

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Otokoç Otomotiv'in hikayesinin kitaplaştığını; Erol Evgin'in yeni düetlerini; Arter'in yönetim kurulunun açıklandığını; 16 misafir sanatçı için buluşmayı; Kadıköy'de yelken açacakları; Kolombiya Günü'nü; Çanakkale'deki festivali biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:03 
Kadıköy, Çanakkale, Erol Evgin, Otokoç Otomotiv, Ekonomi
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