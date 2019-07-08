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1 saat önce
Akbank Kısa Film Festivali başvurularını; Tekfen Vakfı Müzik Bursu'nun sahiplerini; Albaraka Türk sergisinin Erzurum'da olduğunu; Erikli'nin "Mineral" serisini; Fringe Festival biletlerinin satışa çıktığını; TUGFO konserlerini biliyor musunuz?
Akbank
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02
Kısa Film Festivali
başvurularını; Tekfen Vakfı Müzik Bursu'nun sahiplerini; Albaraka Türk
sergisinin Erzurum
'da olduğunu; Erikli
'nin "Mineral" serisini; Fringe Festival biletlerinin satışa çıktığını; TUGFO konserlerini biliyor musunuz?
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