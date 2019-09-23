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Arter'deki Aydın Esen konserini; Zorlu PSM'deki etkinlikleri; Kadıköy'deki caz festivalini; Akbank Sanat'ta Nikki Holk'u; Süreyya Operası'nın yeni sezonunu; Lacivert'in 20. yılını; Ressam Sedef Yavuzalp'in yeni ajansını biliyor musunuz?
Arter'deki Aydın Esen konserini; Zorlu PSM'deki etkinlikleri; Kadıköy'deki caz festivalini; Akbank Sanat'ta Nikki Holk'u; Süreyya Operası'nın yeni sezonunu; Lacivert'in 20. yılını; Ressam Sedef Yavuzalp'in yeni ajansını biliyor musunuz?
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05
E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Damadını kına gecesinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan adam: 20 gün önce planladım Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı İngiliz çiftin kapısının önündeki idrar lekesi, postacıya ait çıktı