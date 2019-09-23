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28 dakika önce

Arter'deki Aydın Esen konserini; Zorlu PSM'deki etkinlikleri; Kadıköy'deki caz festivalini; Akbank Sanat'ta Nikki Holk'u; Süreyya Operası'nın yeni sezonunu; Lacivert'in 20. yılını; Ressam Sedef Yavuzalp'in yeni ajansını biliyor musunuz?

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Arter'deki Aydın Esen konserini; Zorlu PSM'deki etkinlikleri; Kadıköy'deki caz festivalini; Akbank Sanat'ta Nikki Holk'u; Süreyya Operası'nın yeni sezonunu; Lacivert'in 20. yılını; Ressam Sedef Yavuzalp'in yeni ajansını biliyor musunuz?

Kadıköy, Akbank, Aydın, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05 
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