Son Dakika Haberleri: Biliyor musunuz?
Son Dakika Ekonomi Biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

23 dakika önce

Penfest'in, 2. kez prestij kalem severleri buluşturacağını; Akbank Caz Festivali'nin 17 Ekim'de başlayacağını; BASE'in bu sene 14-17 Kasım tarihleri arasında yapılacağını; İstanbul Modern Sinema'daki "Korku & Fantastik Festivali"ni biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?, System.String[]

Penfest'in, 2. kez prestij kalem severleri buluşturacağını; Akbank Caz Festivali'nin 17 Ekim'de başlayacağını; BASE'in bu sene 14-17 Kasım tarihleri arasında yapılacağını; İstanbul Modern Sinema'daki "Korku & Fantastik Festivali"ni biliyor musunuz?

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Felç edici yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz
Suriye ordusu, Mehmetçik'i durdurmak için harekete geçti Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceği hakkında bilgi verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biliyor musunuz?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]