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23 dakika önce
Penfest'in, 2. kez prestij kalem severleri buluşturacağını; Akbank Caz Festivali'nin 17 Ekim'de başlayacağını; BASE'in bu sene 14-17 Kasım tarihleri arasında yapılacağını; İstanbul Modern Sinema'daki "Korku & Fantastik Festivali"ni biliyor musunuz?
Penfest'in, 2. kez prestij kalem severleri buluşturacağını; Akbank Caz Festivali'nin 17 Ekim'de başlayacağını; BASE'in bu sene 14-17 Kasım tarihleri arasında yapılacağını; İstanbul Modern Sinema'daki "Korku & Fantastik Festivali"ni biliyor musunuz?
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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