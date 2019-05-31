Bilkent CYBERPARK'tan Gürcistan çıkarması
42 dakika önce
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, "Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi firmalarıyla 25-28 Haziran'da Gürcistan'da 'Türkiye-Gürcistan İş Forumu' gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:53
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, "Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi firmalarıyla 25-28 Haziran'da Gürcistan
'da 'Türkiye-Gürcistan İş Forumu' gerçekleştireceğiz." dedi.
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