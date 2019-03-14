Son Dakika Haberleri: Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Ic Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen

Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Ic Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen

1 saat önce

- IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'in konuşması "Sağlık sisteminin dünü ve bugünü" başlıklı kısa filmin gösterimi ANKARA - IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

- IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'in konuşması
"Sağlık sisteminin dünü ve bugünü" başlıklı kısa filmin gösterimi ANKARA - IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel
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