Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Ic Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen
1 saat önce
- IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'in konuşması "Sağlık sisteminin dünü ve bugünü" başlıklı kısa filmin gösterimi ANKARA - IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
- IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen
'in konuşması
"Sağlık sisteminin dünü ve bugünü" başlıklı kısa filmin gösterimi ANKARA - IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi
Açılış Töreni'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:48 Kaynak: AA
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