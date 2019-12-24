Bilkent Üniversitesi öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu - Son Dakika
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Bilkent Üniversitesi öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu

6 saat önce

Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Güneş Köyden Doğuyor (GÜNKÖY) ekibi Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Katrancı ilkokuluna kütüphane kurdu.

Bilkent Üniversitesi öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu, System.String[]

Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Güneş Köyden Doğuyor (GÜNKÖY) ekibi Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Katrancı ilkokuluna kütüphane kurdu.

GÜNKÖY ekibi, köy okulunda iki gün boyunca öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Görür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GÜNKÖY ekibine teşekkür etti.

GÜNKÖY öğrenci koordinatörü Elif Gökçen Toksoy ise 50 kişilik bir öğrenci topluluğu olarak köy çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocuklara rol model olmak için tiyatro gösterimi, deneyler, provalar ve boyama çalışmaları gibi birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Toksoy, "Okulumuza çok güzel bir de kütüphane kazandırdık. Çocukları için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Bilkent Üniversitesi, Aksaray, Eskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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