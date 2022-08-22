"Benim DNA'm Yaz Okulu" Programı tamamlandı - Son Dakika
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"Benim DNA'm Yaz Okulu" Programı tamamlandı

22.08.2022 17:30
"Benim DNA'm Yaz Okulu" Programı tamamlandı

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nce (UNAM) düzenlenen "Benim DNA'm Yaz Okulu" Programı tamamlandı.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nce (UNAM) düzenlenen "Benim DNA'm Yaz Okulu" Programı tamamlandı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, UNAM'da gerçekleştirilen ve 60 kız öğrencinin yer aldığı "Benim DNA'm Yaz Okulu"nun kapanış programına katıldı.

Moleküler biyoloji ve genetik alanının, özellikle Kovid-19 salgınıyla çok daha kritik öneme sahip olduğunun anlaşıldığını belirten Mandal, TÜBİTAK'ın, bilimin önemini ortaya koyan bu ve benzeri projelerde her zaman yer alacağını söyledi.

Mandal, "Burada öğrendiklerinizin devamını getirmek sizlerin elinde. TÜBİTAK olarak finansal desteğimiz, üniversitenin alt yapı yetkinlikleri ve hocalarımızın emeği var. Bunun devamını getirmediğimiz sürece, bu projenin başarısını tam değerlendirmiş olmuyoruz. Bu yüzden beklentimiz, gelecek yıl ve yıllarda, araştırma temelli süreçlerde, kendinizi bilim insanı olarak aday görmenizdir. Bizim için bu bir başarıdır." dedi.

Bu projeyle öğrencilerin gelecekteki kariyer planlamalarına ilişkin sorgulama yapmaya başlamalarının önemli olduğunu ifade eden Mandal, "Sizin için bu yaz okulunun en önemli kazanımı, bilim temelli araştırmacı kişiliğinizin daha fazla gelişmiş olmasıdır." diye konuştu.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan da üniversitelerinin adının "bilim kenti"den geldiğini vurgulayarak, bu nedenle bilim ve teknolojiye yönelik projelerde yer almanın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Üniversite olarak bu alanlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aydoğan, herkesin bilim insanı olamayacağını ancak herkesin bilim okuryazarlığının bulunması gerektiğini söyledi.

Aydoğan, "Benim DNA'm Yaz Okulu" projesinin çok önemli bir bilimsel çalışma olduğunu belirterek, "Bu proje, kız öğrencileri bilim insanı olma yönünde teşvik edici bir öneme sahip." dedi.

UNAM Altyapı Müdürü Özgür Yıldırım, bilimin ülkelerin ve toplumların gelişmesinde büyük önem taşıdığını dile getiren, "Toplumsal yaşamımızın her alanında bilimin egemen olması, bilim egemen bir Türkiye yaratmak, inanıyorum ki herkesin hayalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu projenin de bu yolda atılan bir adım olduğunu ifade eden Yıldırım, yaz okulunun bundan sonra yılda bir ya da iki kez tekrarlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Özgür Yıldırım, "Öğrencilerimiz, bilimsel araştırma eğitimleri, gram boyama tekniğiyle bakteri boyama ve mikroskop ile model organizmaları gözleme gibi etkinliklerde yer aldı." bilgisini verdi.

Proje yürütücüsü UNAM'dan Araştırmacı Dr. Ayça Arslan Ergül ise program kapsamındaki etkinliklere ilişkin sunum yaptı.

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Kaynak: AA

Bilkent Üniversitesi, Araştırma, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Benim DNA'm Yaz Okulu' Programı tamamlandı - Son Dakika

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