Bilkom'un 'Sanal İşyeri' projesine Altın Stevie Ödülü

" Türkiye'nin Dijital Yaşam Koçu" vizyonuyla pazarlama, satış, kanal geliştirme ve satış sonrası destek faaliyetlerini şekillendiren, aynı zamanda tüketicilerin teknolojiyi kullanarak yaşam kalitesini artırmasını destekleyen Bilkom, 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Altın Ödül'e değer bulundu.

Bilkom, bu yıl 74 ülkeden 4 bini aşkın şirketin yarıştığı ve 12 ayrı jüride 250'yi aşkın üst düzey yöneticinin görev aldığı Stevie Ödülleri'nde, dijital dönüşüm projelerinden 'Virtual Workplace (Sanal İşyeri)' kapsamında hayata geçirdiği 'Container app (Konteyner Uygulaması)' ile 'Mobil Site ve Uygulama' kategorisinde Altın Stevie Ödülü almaya hak kazandı.

Bilkom, 'Virtual Workplace' kapsamında dijital ortamı daha etkin kullanmak için bugüne kadar birçok adım attı. 'Kağıtsız ofis-ofissiz Bilkom' mottosuyla dijital ortamın kullanımına ağırlık verilmeye başlandı. Printerlar şifreli hale getirilirken, tüm arşiv dokümanları dijitale taşındı. Mobil imzaya geçildi, insan kaynakları ve işe alım süreçleri dijital süreçlere aktarıldı. Container app ile de SAP, Fiori ve Quickbox gibi uygulamalar tek bir çatı altına toplanarak şirket içi mobil kullanım artırıldı. Container app'in şirket içi konuşma, fatura onaylama, takvim gibi birçok özelliğinin aktif olarak kullanılması desteklendi.

Dijitalleşme, operasyonel verimliliği ve büyümeyi güçlendiriyor

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, şirket olarak 2016 yılından bu yana devam eden Dijital Dönüşüm Projeleri kapsamında, dijitalleşmeyi hem içeride hem de dışarıda operasyonel verimliliği ve büyümeyi güçlendirecek bir araç olarak desteklediklerini belirterek, bu yaklaşımın Stevie Ödülleri organizasyonunda Altın Ödül ile takdir edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ballıkaya, "Dijital dönüşüme verdiğimiz önem doğrultusunda şirket içinde hayata geçirdiğimiz uygulamalar, çalışanlarımız için daha mobil ve daha verimli bir çalışma ortamı yarattı. Tüm çalışanlarımızın da içtenlikle sahiplendiği bu uygulamalar aynı zamanda şirket başarılarına olumlu katkı sağladı. Çalışan bağlılığı gibi önemli bir kriterde de artış yaşandı. Tüm bu başarılarımızın Altın Stevie ile değerlendirilmesinin mutluluğunu yaşıyor, bu projeye katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bilkom, "Türkiye'nin Dijital Yaşam Koçu" olma misyonuyla başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor. 30 yılı aşkın bir süredir, dünyadaki dijital ve mobil dönüşümleri şekillendiren global markalara, katma değerli ve müşteri odaklı hizmet sunan Bilkom'un ürün portföyünde bugün Apple, Huawei, Alcatel ve DJI gibi öncü markalar yer alıyor.

7 farklı alanda düzenlenen Stevie Ödülleri yarışmalarına her yıl 70'i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru oluyor. Büyüklüğü ve faaliyet alanı fark etmeksizin tüm kurumlara açık olan, aynı zamanda çalışanların da ödüllendirildiği Stevie Ödülleri, dünyanın dört bir yanında üstün kurumsal performans gösteren birey ve kurumlara veriliyor.