Bilkom'un yeni Genel Müdürü Fikret Ballıkaya Oldu

18 Şubat itibariyle yeni görevine başlayan Ballıkaya, Satış Direktörlüğü süresince Bilkom'un "katma değerli dağıtıcı" olma misyonuna güç katarak Apple'ın yanı sıra Huawei, Asus, Alcatel, Warner Bros ve DJI gibi alanlarında dünya devi markalar ile iş birliktelikleri sağladı. Bilkom'un 2016 yılından bu yana "Rol Model Şirket" olma vizyonu ile yürüttüğü dijital dönüşüm projelerine de liderlik eden Ballıkaya, operasyonel verimliliği ve büyümeyi hem içeride, hem dışarıda destekleyen proje ve yatırımları başarıyla yönetti.

Fikret Ballıkaya kimdir?

İş yaşamına 1993 yılında Siemens Nixdorf'ta Sistem Mühendisi olarak başlayan Ballıkaya, Proje ve Bilgi Sistemleri yöneticilikleri yaptıktan sonra katıldığı Microsoft'ta Pazarlama Mühendisi olarak çalıştı. Bilkom'daki çalışma hayatına 1997 yılında Profesyonel Pazar Yöneticisi olarak başlayan Ballıkaya sırasıyla, Kanal Yöneticisi, Satış Müdürü ve Satış Grup Müdürü görevlerini yürüttükten sonra, 2009 yılı itibariyle Satış Direktörlüğü görevini üstlendi. Aynı zaman da Profesyonel Koç olan Ballıkaya, Satış Direktörlüğünün yanı sıra aktif olarak Koçluk ve Mentorlük yapmaktadır.

İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ballıkaya, yüksek lisans eğitimini yine İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde derece ile tamamlamıştır. İngilizce ve Almanca bilen Ballıkaya, evlidir.