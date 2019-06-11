Son Dakika Haberleri: Bill Clinton'a Kosova'da 'Cumhurbaşkanlığı Nişanı' verildi
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Bill Clinton'a Kosova'da 'Cumhurbaşkanlığı Nişanı' verildi

7 saat önce

– NATO askerlerinin Kosova'ya girişinin 20'nci yılı münasebetiyle Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, ABD eski başkanlarından Bill Clinton'a Cumhurbaşkanlığı Nişanı takdim etti.

Bill Clinton'a Kosova'da 'Cumhurbaşkanlığı Nişanı' verildi, System.String[]
– NATO askerlerinin Kosova'ya girişinin 20'nci yılı münasebetiyle Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, ABD eski başkanlarından Bill Clinton'a Cumhurbaşkanlığı Nişanı takdim etti.


 

1999 yılında NATO'nun Sırp güçlerine karşı başlattığı hava operasyonu ardından BM denetimine giren Kosova'da, NATO'nun Kosova'ya girişinin 20'nci yılı değişik kutlamalarla gerçekleşecek. NATO'nun 1999 yılında Kosova'ya başlattığı hava operasyonuna en büyük desteği dönemin ABD Başkanı olan Bill Clinton vermişti. Kosova'daki kutlamalara katılmak üzere bugün Kosova'ya gelen Clinton, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından karşılandı.


 

Yapılan ikili görüşme sonrası, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından Clinton'a 'Cumhurbaşkanlığı Nişanı' takdim edildi. Kosova'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Clinton, Kosova'da çok sevildiğini ve bununla gurur duyduğunu ifade etti. Thaçi ise Kosova'nın bağımsızlığında önemli rol oynayan Clinton'a bir kez daha teşekkür etti ve Kosova halkının kendisine minnettar olduğunu ifade etti. Kosova halkı tarafından çok sevilen ABD eski başkanının Kosova'nın başkenti Priştine'de devasa heykeli bulunuyor. Heykelin açılışı da Bill Clinton tarafından yapılmıştı.


- Tabak
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
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