Bill Fontana'nın "İo'nun Yeni Sesi" adlı eseri Arter'de ziyarete açıldı - Son Dakika
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Bill Fontana'nın "İo'nun Yeni Sesi" adlı eseri Arter'de ziyarete açıldı

10.03.2022 14:08
Bill Fontana'nın "İo'nun Yeni Sesi" adlı eseri Arter'de ziyarete açıldı

Arter'in "Sesli Dizi" serisi kapsamında Melih Fereli küratörlüğünde düzenlenen "İo'nun Yeni Sesi" isimli ses/video yerleştirmesinin dünya prömiyeri yapıldı.

Arter'in "Sesli Dizi" serisi kapsamında Melih Fereli küratörlüğünde düzenlenen "İo'nun Yeni Sesi" isimli ses/video yerleştirmesinin dünya prömiyeri yapıldı.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, Bill Fontana'ya sipariş edilen eser, sanatçının Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olma özelliği taşıyor.

Fontana'nın, İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında ve Şerefiye Sarnıcı ile Yerebatan Sarnıcı'nda gerçekleştirdiği video ve ses kayıtlarını temel alan eser, Arter'in performans salonlarından Karbon'da izleyiciyle buluştu.

Açıklamada ayrıca, "İo'nun Yeni Sesi"nin İstanbul Boğazı'na da ismini veren İo'nun mitolojik hikayesine atıfla adlandırıldığı belirtildi.

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İstanbul Boğazı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bill Fontana'nın 'İo'nun Yeni Sesi' adlı eseri Arter'de ziyarete açıldı - Son Dakika


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