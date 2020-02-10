Bill Gates, 644 milyon dolara dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Bill Gates, 644 milyon dolara dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor - Son Dakika Dünya

Bill Gates, 644 milyon dolara dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor

6 saat önce

Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın konsepti geçen yıl Monaco Yat Fuarı'nda tanıtılmıştı.

Bill Gates, 644 milyon dolara dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor, System.String[]

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hidrojenle çalışan 644 milyon dolarlık bir "süper yat" alıyor.

Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın konsepti geçen yıl Monaco Yat Fuarı'nda tanıtılmıştı.

96 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, Aqua adlı yat için sipariş veren ilk kişi oldu.

2024'te suya indirilecek

Beş güverteli yatın inşasının 2024'te tamamlanması bekleniyor.

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yatı 14 yolcu kapasiteli.

İçinde helikopter pisti, yüzme havuzu, spor salonu ve spa'sı bulunan yatta 31 kişilik mürettebat görev yapacak.

Fütüristik bir tasarımı olan yatın sıvı hidrojeni eksi 253 derecede depolama kapasitesi olan 28 tonluk iki tankı olacak.

Hidrojen ve suyu birleştirerek elektrik üretecek olan yakıt hücreleri bir megavatlık iki motoru çalıştıracak. Yatın tek emisyonu sudan ibaret olacak.





Süper yatın azami hızının saatte yaklaşık 32 kilometre, menzilinin de altı bin kilometre civarında olacağı belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine göre, hidrojen yakıt istasyonlarının azlığı nedeniyle, yat dizel yakıtla da çalışabilecek.

Bill Gates, Microsoft, Hollanda, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücünün çarptığı bebek, metrelerce havaya savruldu
Ukrayna'da uçakta alkollü yolcuya meydan dayağı Oscar'da yağmur azizliği! Kırmızı halının üzerindeki tenteye su birikince sopalarla müdahale ettiler Yeni tip koronavirüsün dışkıyla da bulaşabileceği açıklandı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bill Gates, 644 milyon dolara dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]