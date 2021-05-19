Bill Gates: ABD basını, Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürüldüğünü yazdı - Son Dakika
BBC

Bill Gates: ABD basını, Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürüldüğünü yazdı

19.05.2021 18:09
Bill Gates: ABD basını, Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürüldüğünü yazdı, System.String[]

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi.

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesi ve Daily Beast sitesinde yer alan iddiaların kaynağı ise Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı.

Eski çalışanın açıklaması, bir Norveç gazetesinin Gates ve Epstein'in 2013'te Strasbourg'a giderek Nobel Komitesi'nin başında olan dönemin Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile görüştüğünü yazmasının ardından geldi.

Gates Vakfı'ndan bir temsilci, Nobel ödülünün onur verici olacağını fakat Bill Gates'in bunun için böylesine bir kampanya yürütmediğini ve Epstein ile görüşmediğini söyledi.

Epstein 2019'da cezaevinde intihar etmişti.

O dönem de Epstein ve Gates'in önceki yıllarda görüştüğüne dair haberler çıkmış, Gates Vakfı'ndan yapılan açıklamada bunun bağış toplamak için olduğu belirtilmişti.

Fakat Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanacaklarını açıklamasının ardından Gates'in Epstein ile görüşmesi tekrar gündeme geldi.

Hatta bu görüşmenin, Melinda Gates'in boşanma kararı almasında etkili olduğu iddia edildi.

Eski vakıf çalışanı Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü'nü her şeyden çok istediğini öne sürdü.

Ekim ayında Norveç gazetesi DN Magasinet'e konuşan Thorbjorn Jagland, Gates'in Epstein ile birlikte geldiğini söylemişti.

Epstein'ın Uluslararası Barış Enstitüsü'ne (IPI) bağış yaptığı ve başkanı Terje Rod-Larsen'e de 130 bin dolarlık borç verdiği ortaya çıkmış, bunun üzerine Rod-Larsen istifa etmişti.

İngiliz The Times gazetesine konuşan Gates Vakfı'nın bir temsilcisi ise "Epstein Gates ile sosyalleşmek istese de Gates bunu yapmadı ve yalnızca bağış konuları için kendisiyle görüştü" dedi.

Microsoft'ta soruşturma geçirdiği ortaya çıkmıştı

Son günlerde Bill Gates'in Microsoft tarafından da şirket içi bir soruşturmaya tabi tutulduğu ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl Microsoft Yönetim Kurulu'ndan istifa etmeden önce başlatılan soruşturmada Gates'in 2000 yılında Microsoft çalışanı bir kadınla ilişkisi incelenmişti.

Bunun üzerine dün bir açıklama yapan Bill Gates'in sözcüsü, istifa kararının bu soruşturmayla alakalı olmadığını söylemişti.

Pazartesi günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Microsoft ise bir çalışanlarının 2019'da yaptığı şikayet ile, Bill Gates'in 2000 yılında kendisiyle bir ilişki yaşamak istediğini duyurmuştu.

Fakat dosya, Gates'in yönetim kurulundan istifası nedeniyle kapatılmıştı.

Pazar günü Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde ise soruşturma sonucunda yönetim kurulunun, bunun uygunsuz bir durum olduğuna ve Gates'in istifa etmesi gerektiğine karar verdiği aktarılmıştı.

Jeffrey Epstein kimdir?

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

Epstein, 2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Fakat 2019'da yaptığı bu anlaşmayı çiğnediği iddiasıyla hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, milyarder işadamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara ilişkin iddiaları da içeriyordu.

Epstein hakkındaki seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarını ise reddediyordu.

Jeffrey Epstein'in, eski ABD Başkanlarından Donald Trump ve Bill Clinton ile İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew'la arkadaş olduğu biliniyor.

Temmuz 2019'da tutuklandıktan sonra hücresinde intihar etmeye çalışmış, bunun üzerine sürekli gözetime alınmış fakat bir süre sonra psikolojisi düzeldiği düşünülerek gözetimden çıkarılmıştı.

Bill Gates: ABD basını, Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürüldüğünü yazdı
Bill Gates: ABD basını, Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürüldüğünü yazdı
Bill Gates: ABD basını, Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürüldüğünü yazdı

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Son Dakika Dünya Bill Gates: ABD basını, Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürüldüğünü yazdı - Son Dakika Dünya

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