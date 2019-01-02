Son Dakika Haberleri: Bill Gates: "Abd Liderleri Nükleer Enerjiyi Benimsemeli"

Bill Gates: "Abd Liderleri Nükleer Enerjiyi Benimsemeli"

48 dakika önce

Microsoft’un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, 2018’de neleri öğrendiğini ve 2019’da neyi başarmayı umduğunu ayrıntılarıyla anlatan bir mektup yayınladı. Gelecek yıl için amaçlarından birinin, ABD liderlerini gelişmiş nükleer enerji için “oyuna dahil olmaya” ikna etmek olduğu açıklayan Gates, çevremizin geleceği buna bağlı olabilir, dedi. Nükleer enerji, bir atomun çekirdeğinin bölünmesiyle (fisyon) veya iki atomun çekirdeğinin […]The post Bill Gates: “ABD liderleri nükleer enerjiyi benimsemeli” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bill Gates:
Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, 2018'de neleri öğrendiğini ve 2019'da neyi başarmayı umduğunu ayrıntılarıyla anlatan bir mektup yayınladı. Gelecek yıl için amaçlarından birinin, ABD liderlerini gelişmiş nükleer enerji için "oyuna dahil olmaya" ikna etmek olduğu açıklayan Gates, çevremizin geleceği buna bağlı olabilir, dedi.

Nükleer enerji, bir atomun çekirdeğinin bölünmesiyle (fisyon) veya iki atomun çekirdeğinin (füzyon) birleştirilmesiyle üretilir. Nükleer fisyon reaktörleri zaten ABD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılamaktadır.

Araştırmacılar henüz istikrarlı nükleer füzyon üretmenin bir yolunu bulamadılar, ancak daha da yaklaşıyorlar. Eğer başarılı olurlarsa, plütonyumdan çok daha erişilebilir olan hidrojenden oluşturulabilecek sınırsız bir temiz enerji kaynağı olacak.

Gates'e göre, "Nükleer, iklim değişikliği ile uğraşmak için ideal, çünkü günde 24 saat kullanılabilen tek karbon içermeyen, ölçeklenebilir enerji kaynağı."

Gates, "Küresel nükleer enerji lideri olarak ABD'nin konumunu tekrar kazanması için yeni finansman sağlaması, düzenlemeleri güncellemesi ve yatırımcılara ciddi olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:45 

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