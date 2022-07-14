Bill Gates artık dünyanın en zengin insanı olmayabilir! - Son Dakika
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Bill Gates artık dünyanın en zengin insanı olmayabilir!

14.07.2022 01:00
Bill Gates artık dünyanın en zengin insanı olmayabilir!

Bill Gates, tüm servetini hayır kurumuna vereceğini açıkladı. Bununla birlikte Gates, dünyanın en zengin insanı listesinde olmayabilir.

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, şu anda dünyanın sayılı zengin isimleri arasında yer alıyor. Çarşamba günü Bill Gates, servet bağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, tüm servetini kendisinin ve eski eşinin kuruluşu Bill ve Melinda Gates Vakfı'na vermeyi planladığını söyledi.

Gates, servetini vermesiyle birlikte dünyanın en zengin insanı listesinden çıkacak

Bill Gates, bir Twitter yazışmasında harcamaları 2026 yılına kadar yılda 9 milyar dolara çıkarmak için vakfın bağışına 20 milyar dolar aktardığını açıkladı. Bunun gerekçesi olarak da pandemiyi, Ukrayna'daki savaşı ve pek çok faktörü gösterdi.

Konseyimizin desteği ve rehberliğiyle, bugün yılda yaklaşık 6 milyar dolar olan harcamalarımızı 2026 yılına kadar yılda 9 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Bu artışı mümkün kılmak için bu ay vakfa 20 milyar dolar bağlıyorum.

Ünlü ismin servetinin 129 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl ise Nisan 2022'de yayınlanan dünyanın en zengin insanları sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Aynı zamanda servetinin yarısını bağışlamasıyla birlikte Gates, bu listeden ayrılacağını belirtti. "Servetimin neredeyse tamamını fona vermeyi planlıyorum. Aşağı ineceğim ve sonunda dünyanın en zengin insanları listesinden ayrılacağım."

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Bill ve Melinda Gates Vakfı, 2000 yılında kuruldu. Vakıfla birlikte bu iki isim, her insanın üretken ve sağlıklı bir hayat sürme şansına sahip olması gerektiğine inanıyordu. "Bu vizyon aynı kalıyor ancak, zamanımızın büyük krizleri hepimizin daha fazlasını yapmasını gerektiriyor."

Bunun yanı sıra milyarder, fonun ana yatırımcılarından biri olan Warren Buffet'e de katkılarından dolayı teşekkür etti. Vakfın bu derece iddialı olmasının en büyük nedeninin Buffet'in cömertliğinden geldiğini de ekledi. Ayrıca Gates, iklim değişikliği gibi küresel meseleleri ele alma konusundaki inancı da neden olarak gösterdi.

"Kaynaklarımı, acıyı azaltmak ve yaşamları iyileştirmek için en büyük etkiye sahip olacak şekilde topluma iade etme yükümlülüğüm var. ve umarım büyük zenginlik ve ayrıcalık pozisyonlarındaki diğerleri de bu anda adım atar."

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Bill Gates servet bağışı sonucunda listeden çıkar mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Hollanda'da Bill Gates'in desteklediği 'sürdürülebilir süpermarket' yandı, sosyal medyada komplo teorileri yayıldı Hollanda'da Bill Gates'in desteklediği 'sürdürülebilir süpermarket' yandı, sosyal medyada komplo teorileri yayıldı
Kaynak: Shiftdelete

Bill Gates, Microsoft, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bill Gates artık dünyanın en zengin insanı olmayabilir! - Son Dakika

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