Bill Gates aşı iddiaları hakkında konuştu: Gülmek zorundayım - Son Dakika

Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana komplo teorilerinin baş kahramanı olan Bill Gates, nihayet "Covid-19 aşısı içindeki mikroçip" hakkında konuştu. Gates, insanları takip etmenin kendisine nasıl bir fayda sağlayacağını merak ettiğini söyledi.

Hayırsever milyarder, CNN'den Anderson Cooper ile yaptığı röportajda Covid-19 aşılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Covid-19 aşılarına mikroçip koymasıyla ilgili teorilerin "trajik" olduğunu söyledi.

Bill Gates'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

Bill Gates: İnsanların mikroçip yüzünden aşı olmaması trajik

Covid-19 aşılarının en tartışmalı isimlerinden biri olan Bill Gates, komplo teorilerinin insanların COVID-19 aşısı olmasını engellemesinin trajik olduğunu ifade etti. Gates, insanları mikroçiple takip etmek isteğinin ise tuhaf göründüğünü belirtti.

"İnsanları takip etmekle ve insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi neden düşündüklerini bilmiyorum. Gülmek zorundayım, ancak insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa o zaman bu trajik" ifadelerini kullandı.

Microsoft kurucusu ayrıca insanları, aşıların arkasındaki karmaşık bilimi anlamak yerine kar için geliştirildiğine inanmasının daha kolay olduğunu dile getirdi. Fakat Gates'e göre sosyal medyadaki "basit açıklamalara tıklamak eğlenceli" hale geldi.

Covid-19 aşılarıyla ilgili onlarca farklı komplo teorisi bulunuyor olsa da, en popüler olanlarında mikroçip iddiası yer alıyor. Türkiye'de de binlerce insanın inandığı bu teorilere göre Gates, insanların konumlarını izlemek için aşıların içerisine mikroçip yerleştirdi.

Hayırsever milyarder 2020 yılında yaptığı açıklamada ise Covid-19 aşılarıyla ilgili komplo teorilerine kulak asmadığını söylemişti. Gates, "Bu iddiaları inkar etmek neredeyse zor çünkü o kadar aptalca veya garip ki tekrarlamak bile saçma" dedi.

Ayrıca milyarder yönetici koronavirüsten kaçamamış gibi görünüyor. Son açıklamaya göre Gates'in COVID-19 testi pozitif çıktı.

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