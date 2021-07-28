Üye Girişi
Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi - Son Dakika

Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi

28.07.2021 09:08
Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi, System.String[]

ABD'li iş insanı Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum açıklarına geldi. Arkadaşlarıyla birlikte beldedeki ünlü bir hotelin et restoranında yemek yiyen Gates, 80 bin liralık hesap ödedi. Ziyaretini gizli tutan ünlü iş insanı, yemeğinin ardından yatına geçerek ülkeden ayrıldı.

Bodrum, dünyadan gelen pek çok zengin iş insanının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi.

80 BİN LİRALIK HESAP

Sabah'ın haberine göre, arkadaşlarıyla birlikte bölgedeki ünlü bir hotelin et restoranına giden Gates, oldukça keyifli bir akşam geçirdi. Sabah'ın haberine göre, masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çekti. Gates ve altı arkadaşı, bu ziyafet için 80 bin liralık hesap ödedi.

Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi

ZİYARETİNİ GİZLİ TUTTU

Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.

Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi

Bill Gates, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlı konuştu: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum 08:25 Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlı konuştu: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı 07:13 Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur 00:27 Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur
Leicester City, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Rachid Ghezzal'i kamp kadrosuna dahil etmedi 00:03 Leicester City, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Rachid Ghezzal'i kamp kadrosuna dahil etmedi Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu 23:10 Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu 22:17 Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı 20:48 Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor 18:01 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor

Son Dakika Haberleri
09:07 İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, dışarı kovuldu
18:08 Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi
18:00 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor
17:55 Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi
17:53 Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı
17:50 Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
17:44 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, dışarı kovuldu         
09:08
Teyze çocukları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Teyze çocukları arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı         
07:25
Tunus Cumhurbaşkanı, bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevlerine son verdi Tunus Cumhurbaşkanı, bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevlerine son verdi         
01:19
Afganistan'da Taliban, ünlü komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Afganistan'da Taliban, ünlü komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
00:07
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denizde eğlendiler         
22:35
Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız         
21:53
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor         
17:03
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 09:16:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bill Gates Bodrum'a geldi! Akşam yemeği için tercih ettiği lüks otelde 80 bin liralık hesap ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement