Bill Gates boşanma avukatı olarak milyarder arkadaşını tuttu

Eşiyle sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Microsoft 'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates , arkadaşı olan 97 yaşındaki Charlie T Munger'ı avukatı olarak tuttu.

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, ortak bildiri ile boşanacaklarını açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Bill Gates, 27 yıllık evliliği sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu. Bill & Melinda Gates Vakfının kurucuları olarak vakfı idare etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Bill Gates, eşi Melinda Gates'ten boşanmak için yakın arkadaşı olan 97 yaşındaki milyarder Charlie T Munger'ı tuttu. Munger, aynı zamanda Gates'in milyarder arkadaşı olan Warren Buffett tarafından yönetilen Berkshire Hathaway Holding'te başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

- Abd