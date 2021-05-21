Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşine 3 milyar dolar değerinde hisse verdi

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan Bill Gates'in boşanma aşamasında olduğu eşi Melinda French Gates'e 3 milyar dolar değerindeki hisseleri devrettiği belirlendi. Melinda Gates'in ayrıca 850 milyon dolar değerindeki Deere & Company hissesinin de sahibi olduğu belirtildi.

ŞİRKETİN YÜZDE 7'SİNE SAHİP OLDU

Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre geçen hafta perşembe günü Bill Gates, eşine 2.25 milyon Deere & Company hissesi aktardı. Bu hamle ile birlikte Melinda Gates, şirketin yüzde 7'sine sahip olmuş oldu.

HİSSELERİN DEĞERİ 3 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Öte yandan Bill Gates, boşanma sürecinde eşi Melinda Gates'e 2.9 milyon adet AutoNation hissesi, 14.1 milyon Canadian National Railway hissesi ve 293.5 milyon adet Grupo Televisa hissesi vermişti. Gates'in şu zamana kadar verdiği hisselerin toplam değeri 3 milyar doları geçmiş durumda.

27 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRMA KARARI ALMIŞLARDI

Çift 4 Mayıs'ta 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almış ve bu süreç büyük ilgi çekmişti. Çiftin servetinin 124 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 1975 yılında Microsoft'u arkadaşı Paul Allen ile kuran Bill Gates, 1987 yılında şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Melinda French ile evlenmişti.

Çift son dönemde hayır işlerine ağırlık verirken, Bill Gates'in iş yerinden bir çalışanla aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmiş ve Bill Gates'in insan ticareti yapan Jeffrey Eppstein ile yakın ilişki kurmasının Gates çiftinin arasını açtığı iddia edilmişti.