Bill Gates: Çin’le işbirliğini artıracağız

Çin'in sağlık ve eğitim seviyesini yükseltme, eşitsizlik sorununu çözme gibi alanlarda başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Bill Gates, Çin'le sağlık, dijital finans ve tarım gibi alanlarda iş birliği geliştirdiklerini ve daha da güçlendireceklerini söyledi.