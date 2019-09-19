Son Dakika Haberleri: Bill Gates: Çin’le işbirliğini artıracağız
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Bill Gates: Çin’le işbirliğini artıracağız

14 dakika önce

Çin'in sağlık ve eğitim seviyesini yükseltme, eşitsizlik sorununu çözme gibi alanlarda başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Bill Gates, Çin'le sağlık, dijital finans ve tarım gibi alanlarda iş birliği geliştirdiklerini ve daha da güçlendireceklerini söyledi.

Bill Gates: Çin’le işbirliğini artıracağız, System.String[]

Çin'in sağlık ve eğitim seviyesini yükseltme, eşitsizlik sorununu çözme gibi alanlarda başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Bill Gates, Çin'le sağlık, dijital finans ve tarım gibi alanlarda iş birliği geliştirdiklerini ve daha da güçlendireceklerini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bill Gates, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:30 
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