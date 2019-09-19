Bill Gates: Çin’le işbirliğini artıracağız
14 dakika önce
Çin'in sağlık ve eğitim seviyesini yükseltme, eşitsizlik sorununu çözme gibi alanlarda başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Bill Gates, Çin'le sağlık, dijital finans ve tarım gibi alanlarda iş birliği geliştirdiklerini ve daha da güçlendireceklerini söyledi.
Çin'in sağlık ve eğitim seviyesini yükseltme, eşitsizlik sorununu çözme gibi alanlarda başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Bill Gates, Çin'le sağlık, dijital finans ve tarım gibi alanlarda iş birliği geliştirdiklerini ve daha da güçlendireceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:30
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