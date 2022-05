Bill Gates'in COVID-19 testi pozitif çıktı! - Son Dakika

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates kısa süre önce verdiği bir röportajda servetinin kendisinin ve yakınlarının virüse yakalanmamasına yardımcı olduğunu söylemişti. Mükemmel bir interneti, büyük evleri, sıfır enfeksiyon riski olan özel bir uçağı olduğunu ifade eden milyarder yönetici yine de koronavirüsten kaçamamış gibi görünüyor. Başarılı iş adamının COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bill Gates, yeni pandemileri önlemek için yapılması gerekenleri açıkladı

Bill Gates karantina altına alındı!

Bill Gates, gece geç saatlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Yönetici kendisini karantina altına aldığını açıklarken hastalığı hafif atlattığını dile getirdi. Gates ayrıca aşılandığı ve ileri derece tıbbi bakıma erişimi olduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade etti.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

Gates'in virüsü nasıl kaptığı henüz belli değil. Bill & Melinde Gates Vakfı'nın iki yıl aradan sonra yeniden bir araya geleceği toplantıyı da kaçıracak. Gates'in COVID-19 testi pozitif çıkmadan önce planlanan toplantıya milyarder yönetici sanal olarak katılacak.

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucu ortağı olarak Bill Gates, koronavirüs pandemisinin öncesindede aşı çalışmaları için milyarlarca dolar harcadı. Gates bir bilim adamı ya da doktor olmasa da son dönemde COVID-19 hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu.

Gates, pandeminin sona ermesine yardımcı olacak en büyük bilimsel atılımın daha iyi ve daha uzun ömürlü aşılar olacağını söylüyor. Gates, COVID-19 aşıları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sahip olduğumuz aşılar ciddi hastalıkları ve ölümü çok iyi önlüyor ama iki önemli şeyi kaçırıyorlar. Öncelikle enfeksiyonların bulaşmasının önüne geçemiyorlar ve koruma süreleri kısıtlı görünüyor. Enfeksiyonu tamamen önleyen ve uzun yıllar süren aşılara ihtiyacımız var.

Peki siz COVID-19 pandemisi ve Bill Gates'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.